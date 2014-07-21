三菱召回使用高田气囊的蓝瑟轿车

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透底特律7月18日 - 三菱汽车(7211.T)在美国佛罗里达、夏威夷、波多黎各和维京群岛召回使用高田 (7312.T)安全气囊的汽车。目前为止共有九家汽车商在包括上述地区在内的地方召回汽车，三菱是其中一家。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周五公开的一份文件显示，三菱称将有限召回2004和2005年生产的蓝瑟(Lancer)轿车，召回车型的副驾驶那侧使用的是高田气囊，它的气体发生器可能会使气囊打开的力度过大。
“若撞车事故导致副驾驶座位前的气囊弹出，气体发生器可能断裂，金属碎片随之弹出，有可能导致乘客严重受伤，”NHTSA称。
在过去五年，已有约1,200万辆使用高田气囊或气体发生器的汽车被召回。
周五当天，高田宣布因为气囊问题，公司蒙受了约450亿日圆(4.4亿美元)“特殊损失”。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 白云)
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