三菱汽车CEO和COO可能因能效丑闻辞职--报载

路透东京4月27日 - 日本媒体周三报道称，三菱汽车(7211.T)的两位高管将可能因该公司的操纵能效数据丑闻而辞职。这桩丑闻已经令三菱汽车的市值在一周内惨遭腰斩。

日本读卖新闻称，三菱汽车会长兼CEO益子修已经告诉一些有关联的经销商和零部件生产商他打算辞职。另外，日本每日新闻报道称，三菱汽车社长兼COO相川哲郎已经决定辞职。

三菱汽车周二表示，该公司使用不符合日本规范的燃油效率测试方法已有25年之久，时间较先前所知要来得长，公司将成立一个全部由外部专家组成的委员会来调查此事，结果将在三个月内公布。

根据报道，益子修和相川哲郎料在委员会公布调查结果后辞职。

三菱汽车发言人拒绝置评。(完)