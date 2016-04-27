三菱汽车CEO和COO可能因能效丑闻辞职--报载

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月27日 - 日本媒体周三报道称，三菱汽车(7211.T)的两位高管将可能因该公司的操纵能效数据丑闻而辞职。这桩丑闻已经令三菱汽车的市值在一周内惨遭腰斩。
日本读卖新闻称，三菱汽车会长兼CEO益子修已经告诉一些有关联的经销商和零部件生产商他打算辞职。另外，日本每日新闻报道称，三菱汽车社长兼COO相川哲郎已经决定辞职。
三菱汽车周二表示，该公司使用不符合日本规范的燃油效率测试方法已有25年之久，时间较先前所知要来得长，公司将成立一个全部由外部专家组成的委员会来调查此事，结果将在三个月内公布。
根据报道，益子修和相川哲郎料在委员会公布调查结果后辞职。
三菱汽车发言人拒绝置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。