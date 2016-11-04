三菱商事财务长预计焦煤价格将出现大跌

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月4日 - 日本三菱商事(8058.T)财务长Kazuyuki Masu周五表示，他认为近期焦煤涨势是暂时的，并预计焦煤价格将大幅下挫。
“这种价格大涨的情况很不正常。如果短期内煤价可以上涨这么多，那可能也会跌得比较厉害，”他在新闻发布会上说。
主导全球出口的澳洲优质硬焦煤本周涨破每吨268美元，今年以来的涨幅超过200%。之前中国采取行动削减煤炭行业过剩产能。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。