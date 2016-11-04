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国际财经 | 2016年 11月 4日 星期五 14:36 BJT

三菱商事财务长预计焦煤价格将出现大跌

路透东京11月4日 - 日本三菱商事(8058.T)财务长Kazuyuki Masu周五表示，他认为近期焦煤涨势是暂时的，并预计焦煤价格将大幅下挫。

“这种价格大涨的情况很不正常。如果短期内煤价可以上涨这么多，那可能也会跌得比较厉害，”他在新闻发布会上说。

主导全球出口的澳洲优质硬焦煤本周涨破每吨268美元，今年以来的涨幅超过200%。之前中国采取行动削减煤炭行业过剩产能。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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