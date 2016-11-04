三菱商事财务长预计焦煤价格将出现大跌

路透东京11月4日 - 日本三菱商事(8058.T)财务长Kazuyuki Masu周五表示，他认为近期焦煤涨势是暂时的，并预计焦煤价格将大幅下挫。

“这种价格大涨的情况很不正常。如果短期内煤价可以上涨这么多，那可能也会跌得比较厉害，”他在新闻发布会上说。