三菱计划到2014年在中国生产Mirage

路透北京4月23日电---三菱汽车(7211.T)社长益子修（Osamu Masuko）周一称，希望到2014年时，能开始在中国生产Mirage车型。

益子修在北京车展上对记者表示，三菱的目标是每年在中国销售至少10万辆Mirage。

该公司计划2015年在中国销售30万辆车，2011年时销量则为16.4万辆。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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