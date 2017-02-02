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国际财经 | 2017年 2月 2日 星期四 14:49 BJT

三菱商事财务长称炼焦煤价格尚未触底 可能进一步下跌

路透东京2月2日 - 日本三菱商事(8058.T)财务长增一行周四表示，炼焦煤价格尚未触底，可能还会进一步小幅下跌。

新加坡商品交易所(SICOM)焦煤期货自11月底以来已跌近四成，至每吨184美元左右，但仍较2016年中的价格高出一倍以上。(完)

(编译 张若琪 审校 高琦)

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