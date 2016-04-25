日本三菱重工称现在尚不能决定是否支援三菱汽车

路透东京4月25日 - 三菱重工业(7011.T)周一表示，现在决定是否支持其关联企业三菱汽车(7211.T)还太早。三菱汽车日前承认在汽车油耗测试作假后，目前面临财务冲击。

三菱汽车日前承认，对在日本出售的四款汽车燃油经济性数据作假后，日本国土交通省正在对三菱汽车展开调查。三菱汽车周一原本称，将在周二举行记者会，公布该问题的最新进展，但随后又宣布取消记者会。

三菱重工是三菱汽车的最大股东，截至2015年3月，持有12.6%股份。三菱重工业务包括建造军用飞机、轨道基础设施和豪华游轮等。

两家公司都是三菱集团的成员，三菱集团业务范围包罗万象，从金融到采矿等行业都有涉猎。

三菱重工业社长宫永俊一向记者表示，“三菱汽车燃油效率数据造假的调查仍在进行当中，因此当前我们还无法决定是否要提供援助。”

在超过15年之前，三菱汽车爆发有系统地掩盖客户申诉的丑闻，导致三菱汽车濒临瓦解，当时三菱重工曾出手相救。

在三菱汽车上周承认犯错之后，这起最新的丑闻已经导致该公司市值蒸发超过30亿美元。三菱汽车股价周一重挫4.7%，创下历史新低。

一名消息人士周日向路透表示，三菱汽车周三公布财报时，不太可能提出财测，因这起丑闻对财务影响仍存不确定性。

三菱汽车预期3月止财年营业收益为1,250亿日圆(11.2亿美元)，该公司年销量超过100万辆汽车。(完)