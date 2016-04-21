三菱汽车油耗测试造假损害消费者信任度--内阁官房长官

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透东京4月21日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四称，三菱汽车(7211.T)操纵多个车型的燃油经济性数据，有损消费者的信任。
菅义伟在一次新闻发布会上称，该汽车生产商对测试数据的操纵行为是“极其严重的”。
三菱汽车周三承认公司在燃油经济性测试数据中造假，以美化排放水平数字，测试造假涉及2013年中以来生产的62.5万辆汽车。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。
路透达沃斯1月17日 - 美国候任总统特朗普的一名资深顾问周二在世界经济论坛警告强势美元构成风险，可能给特朗普兑现重振美国经济的承诺增加困难。