版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 21日 星期四 12:16 BJT

三菱汽车油耗测试造假损害消费者信任度--内阁官房长官

路透东京4月21日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四称，三菱汽车(7211.T)操纵多个车型的燃油经济性数据，有损消费者的信任。

菅义伟在一次新闻发布会上称，该汽车生产商对测试数据的操纵行为是“极其严重的”。

三菱汽车周三承认公司在燃油经济性测试数据中造假，以美化排放水平数字，测试造假涉及2013年中以来生产的62.5万辆汽车。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐