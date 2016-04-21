三菱汽车油耗测试造假损害消费者信任度--内阁官房长官

路透东京4月21日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四称，三菱汽车(7211.T)操纵多个车型的燃油经济性数据，有损消费者的信任。

菅义伟在一次新闻发布会上称，该汽车生产商对测试数据的操纵行为是“极其严重的”。