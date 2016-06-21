三菱汽车本财年料录得净亏 归咎于油耗造假丑闻--共同社

路透东京6月21日 - 日本共同社周二报导，该国第六大汽车生产商三菱汽车(7211.T)本财年料出现净亏，因燃油经济性检测丑闻引发大规模赔偿费用，并导致汽车销量下滑。

三菱汽车今年4月承认，在四款迷你车的燃油经济性测试数据中造假，以美化排放水平数字，其中包括为日产汽车(7201.T)生产的两款车。

在被请求对这一未援引消息出处报导置评时，日本三菱汽车会长益子修周二称，公司将寻求控制本财年丑闻的成本，但并未说明这些成本是否会拖累公司陷入亏损。

“(丑闻)可能会在今年对我们造成打击，我们从丑闻阴霾中恢复的进度，将取决于我们对于与日产协同效应的利用情况，”他表示。

三菱汽车周二称，公司还将拨出至多90亿日圆(8,619万美元)，为受燃料丑闻影响失去“环保车”税收减免优惠的客户提供补偿，并称计划在下个月初恢复对这些汽车的生产。(完)