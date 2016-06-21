三菱汽车本财年料录得净亏 归咎于油耗造假丑闻--共同社

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月21日 - 日本共同社周二报导，该国第六大汽车生产商三菱汽车(7211.T)本财年料出现净亏，因燃油经济性检测丑闻引发大规模赔偿费用，并导致汽车销量下滑。
三菱汽车今年4月承认，在四款迷你车的燃油经济性测试数据中造假，以美化排放水平数字，其中包括为日产汽车(7201.T)生产的两款车。
在被请求对这一未援引消息出处报导置评时，日本三菱汽车会长益子修周二称，公司将寻求控制本财年丑闻的成本，但并未说明这些成本是否会拖累公司陷入亏损。
“(丑闻)可能会在今年对我们造成打击，我们从丑闻阴霾中恢复的进度，将取决于我们对于与日产协同效应的利用情况，”他表示。
三菱汽车周二称，公司还将拨出至多90亿日圆(8,619万美元)，为受燃料丑闻影响失去“环保车”税收减免优惠的客户提供补偿，并称计划在下个月初恢复对这些汽车的生产。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。