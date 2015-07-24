日媒称三菱材料将向二战期间遭强征的中国劳工道歉并赔偿

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透7月24日 - 日本共同社报导称，日本建筑企业三菱材料(5711.T)计划向二战期间被强制征用的中国劳工道歉并支付赔偿。
报导称，三菱材料计划向3,765人支付约6,000万美元赔偿，每人约1.6万美元。
共同社援引直接了解内情的消息人士称，这是日企首次决定向中国的战争受害者道歉并赔偿。
三菱材料上周就二战中强制美军俘虏充当劳工而道歉。
日本法院接到许多与日本上世纪侵略战争有关的战时赔偿诉讼，要求日本政府和企业进行赔偿，但几乎所有起诉均遭日本法院驳回。
日本声称战争赔偿问题已通过1951年的《旧金山和约》及之后的双边条约解决。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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