日媒称三菱材料将向二战期间遭强征的中国劳工道歉并赔偿

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月24日 - 日本共同社报道称，日本建筑企业三菱材料 计划向二战期间被强制征用的中国劳工道歉并支付赔偿。

报道称，三菱材料计划向3,765人支付约6,000万美元赔偿，每人约1.6万美元。

共同社援引直接了解内情的消息人士称，这是日企首次决定向中国的战争受害者道歉并赔偿。

三菱材料上周就二战中强制美军俘虏充当劳工而道歉。

日本法院接到许多与日本上世纪侵略战争有关的战时赔偿诉讼，要求日本政府和企业进行赔偿，但几乎所有起诉均遭日本法院驳回。

日本声称战争赔偿问题已通过1951年的《旧金山和约》及之后的双边条约解决。(完)