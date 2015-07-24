日媒称三菱材料将向二战期间遭强征的中国劳工道歉并赔偿

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月24日 - 日本共同社报道称，日本建筑企业三菱材料 计划向二战期间被强制征用的中国劳工道歉并支付赔偿。
报道称，三菱材料计划向3,765人支付约6,000万美元赔偿，每人约1.6万美元。
共同社援引直接了解内情的消息人士称，这是日企首次决定向中国的战争受害者道歉并赔偿。
三菱材料上周就二战中强制美军俘虏充当劳工而道歉。
日本法院接到许多与日本上世纪侵略战争有关的战时赔偿诉讼，要求日本政府和企业进行赔偿，但几乎所有起诉均遭日本法院驳回。
日本声称战争赔偿问题已通过1951年的《旧金山和约》及之后的双边条约解决。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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