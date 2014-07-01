三菱汽车将向克莱斯勒供应Attrage汽车 在墨西哥销售

路透东京7月1日 - 三菱汽车(7211.T)周二表示，已同意向克莱斯勒供应旗下Attrage紧凑型汽车，以供后者在墨西哥销售。

三菱汽车发表声明称，与菲亚特克莱斯勒汽车FIA.M旗下克莱斯勒墨西哥公司(Chrysler de Mexico)达成的供应协议从11月开始生效，为期五年。

上周六，熟悉内情的消息人士已向路透透露了此消息。(完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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