三菱汽车将向克莱斯勒供应Attrage汽车 在墨西哥销售

美国众议院通过1.2万亿美元支出法案 为政府提供资金至9月底
路透华盛顿5月3日 - 美国众议院周三通过1.2万亿(兆)美元支出法案，将为政府提供资金至9月底，避免联邦机构在现有资金用光后于周六关闭。
路透东京7月1日 - 三菱汽车(7211.T)周二表示，已同意向克莱斯勒供应旗下Attrage紧凑型汽车，以供后者在墨西哥销售。
三菱汽车发表声明称，与菲亚特克莱斯勒汽车FIA.M旗下克莱斯勒墨西哥公司(Chrysler de Mexico)达成的供应协议从11月开始生效，为期五年。
上周六，熟悉内情的消息人士已向路透透露了此消息。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
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路透首尔5月4日 - 韩国央行周四公布，韩国4月底外汇储备从上月的3,753.0亿美元上升至3,765.7亿美元，创下纪录第二高位。
路透华盛顿5月3日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)表示，白宫方面正着手进行美国联邦储备委员会(美联储/FED)三个空缺的填补人选，并将于周三早上宣布美国通货监理局(OCC)代理局长的新人选。该局为银行业重要监管机关。