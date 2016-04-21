三菱汽车股价显示跌破纪录低点 此前承认能效数据作假

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月21日 - 日本第六大汽车制造商--三菱汽车(7211.T)股票周四涌现大量卖单，报价显示跌破纪录低点，此前该公司承认在燃油经济性测试数据中造假。
三菱汽车周三表示，测试造假涉及2013年中以来生产的62.5万辆汽车，其中包括eK迷你车。三菱表示，将停止生产和销售这些汽车。
东京早盘时，三菱汽车股票未有成交，卖单规模高达买单的10倍。报价显示股价已跌破2012年7月所创纪录低位660日圆。
受此消息打压，三菱上日股价暴跌逾15%，市值蒸发12亿美元。(完)
(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 张涛/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。