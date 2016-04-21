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国际财经 | 2016年 4月 21日 星期四 08:55 BJT

三菱汽车股价显示跌破纪录低点 此前承认能效数据作假

路透东京4月21日 - 日本第六大汽车制造商--三菱汽车(7211.T)股票周四涌现大量卖单，报价显示跌破纪录低点，此前该公司承认在燃油经济性测试数据中造假。

三菱汽车周三表示，测试造假涉及2013年中以来生产的62.5万辆汽车，其中包括eK迷你车。三菱表示，将停止生产和销售这些汽车。

东京早盘时，三菱汽车股票未有成交，卖单规模高达买单的10倍。报价显示股价已跌破2012年7月所创纪录低位660日圆。

受此消息打压，三菱上日股价暴跌逾15%，市值蒸发12亿美元。(完)

(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 张涛/戴素萍)

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