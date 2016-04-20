日本三菱汽车承认燃油经济性测试造假 股价重挫逾15%

路透东京4月20日 - 三菱汽车(7211.T)承认公司在燃油经济性测试数据中造假，以美化排放水平数字。三菱汽车周三股价大跌逾15%，市值蒸发12亿美元。

三菱汽车社长相川哲郎在东京的新闻发布会上鞠躬道歉。这是三菱汽车继10多年前隐匿瑕疵事件以来的最大丑闻。

该公司股价收盘重挫逾15%至733日圆，创近12年最大单日跌幅。

2000年三菱汽车爆出刻意隐匿安全记录和客户投诉的问题。四年后，三菱汽车承认事件涉及更广泛问题，且存在长达几十年。这在当时是日本最严重的汽车召回丑闻。

三菱汽车周三表示，测试造假涉及2013年中以来生产的62.5万辆汽车，其中包括eK迷你车，及三菱为日产汽车(7201.T)生产的46.8万辆同类汽车。

三菱表示，将停止生产和销售这些汽车，并已成立一个独立委员会调查这一问题。

三菱汽车去年销售量仅略高于100万辆。

自去年大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)爆发排放丑闻以来，三菱汽车是第一家承认在燃油经济性测试舞弊的日本汽车生产商。大众汽车在去年被曝光在美国和其他地方的柴油车排放测试中作弊。

韩国汽车厂商现代汽车(005380.KS)及其关联企业起亚汽车 (000270.KS)在2014年同意向美国政府支付3.5亿美元罚金，因两家公司夸大自家汽车的燃油经济性等级。两家公司也与车主提起的诉讼进行和解。(完)