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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 14:00 BJT

三菱汽车1990年代以来便使用不合规油耗检测数据--日经

路透东京4月26日 - 据日本经济新闻周二报导，三菱汽车(7211.T)自1990年代以来就采用不符合日本规定的油耗能效检测方法。受此消息影响，三菱汽车股价挫跌9%。

报导援引未具名消息人士的话称，上述检测方法可能运用在数十款车型上。

三菱汽车上周承认公司在燃油经济性测试数据中造假，以美化排放水平数字。

三菱汽车一位发言人拒绝对报导置评。该公司计划今天稍晚召开简报会。(完)

(编译 孙国玉/张若琪 审校 蔡美珍)

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