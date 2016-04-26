三菱汽车1990年代以来便使用不合规油耗检测数据--日经

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京4月26日 - 据日本经济新闻周二报导，三菱汽车(7211.T)自1990年代以来就采用不符合日本规定的油耗能效检测方法。受此消息影响，三菱汽车股价挫跌9%。
报导援引未具名消息人士的话称，上述检测方法可能运用在数十款车型上。
三菱汽车上周承认公司在燃油经济性测试数据中造假，以美化排放水平数字。
三菱汽车一位发言人拒绝对报导置评。该公司计划今天稍晚召开简报会。(完)
(编译 孙国玉/张若琪 审校 蔡美珍)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。