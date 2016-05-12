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国际财经 | 2016年 5月 12日 星期四 08:28 BJT

日产汽车和三菱汽车确认正洽谈资本合作事宜

路透东京5月12日 - 日本日产汽车(7201.T)和三菱汽车(7211.T)周四确认，双方正在就可能的资本合作进行磋商。此前有报导称，日产汽车考虑取得三菱汽车大约三分之一的股权。

“日产和三菱正在讨论包括资本合作在内的各项事项，但未做出任何决定，”两家公司分别发表声明称。他们补充表示，各自董事会周四将分别召开会议讨论此事。

两名了解情况的消息人士称，日产汽车正在进行深入谈判，打算投资2,000亿日圆(18.5亿美元)收购三菱汽车约三分之一股权。目前三菱汽车身陷燃油经济性测试数据造假丑闻。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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