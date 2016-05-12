日产汽车和三菱汽车确认正洽谈资本合作事宜

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透东京5月12日 - 日本日产汽车(7201.T)和三菱汽车(7211.T)周四确认，双方正在就可能的资本合作进行磋商。此前有报导称，日产汽车考虑取得三菱汽车大约三分之一的股权。
“日产和三菱正在讨论包括资本合作在内的各项事项，但未做出任何决定，”两家公司分别发表声明称。他们补充表示，各自董事会周四将分别召开会议讨论此事。
两名了解情况的消息人士称，日产汽车正在进行深入谈判，打算投资2,000亿日圆(18.5亿美元)收购三菱汽车约三分之一股权。目前三菱汽车身陷燃油经济性测试数据造假丑闻。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。