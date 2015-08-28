版本:
中国
国际财经 | 2015年 8月 28日 星期五 08:36 BJT

三菱商事将至少购买Olam的10%股权--消息

路透新加坡8月27日 - 知情人士称，日本三菱商事(8058.T)将至少购买农产品贸易商Olam International Ltd (OLAM.SI)10%的股权，该笔交易不低于5亿美元。

一位消息人士称，三菱商事已进行了大量尽职调查，并曾研究过其他战略投资，最后选择了Olam。由于谈判是私下进行， 这些消息人士不愿具名。

三菱商事一位公司高管未立即对路透报导置评。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐