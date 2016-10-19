三菱汽车预计本财年将录得营业亏损 受日圆走强等拖累

金价持坚 因美国政治忧虑提供支撑
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透东京10月19日 - 日本三菱汽车(7211.T)周三表示，目前预计截至明年3月的本财年将录得营业亏损，受支出增加及日圆走强打压。
三菱汽车预计营业亏损为280亿日圆(2.70亿美元)，而此前预计为获利250亿日圆。
目前该公司预计净亏损为2,400亿日圆，远甚于此前预估的亏损1,450亿日圆，此次调低预估也归咎于日本国内一家工厂的减值损失，以及新兴市场复苏慢于预期。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom 等百货店的担忧加重。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。