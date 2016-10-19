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国际财经 | 2016年 10月 19日 星期三 16:36 BJT

三菱汽车预计本财年将录得营业亏损 受日圆走强等拖累

路透东京10月19日 - 日本三菱汽车(7211.T)周三表示，目前预计截至明年3月的本财年将录得营业亏损，受支出增加及日圆走强打压。

三菱汽车预计营业亏损为280亿日圆(2.70亿美元)，而此前预计为获利250亿日圆。

目前该公司预计净亏损为2,400亿日圆，远甚于此前预估的亏损1,450亿日圆，此次调低预估也归咎于日本国内一家工厂的减值损失，以及新兴市场复苏慢于预期。(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)
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