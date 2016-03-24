三菱商事料公布首次录得年度净亏损--日经

路透东京3月24日 - 日本经济新闻周四报道，贸易公司三菱商事(8058.T)在截至3月31日的财年可能出现首次年度亏损，亏损总额将接近9亿美元，受大宗商品价格大跌导致的大规模减记冲击。

日经称，三菱商事的集团净亏预计将超过1,000亿日圆(8.9亿美元)，因其资源资产出现约4,000亿日圆的减值损失。

三菱商事在声明中证实，“根据对公司资产的审视，”它正在考虑降低财测，不过没有提供具体细节。该公司表示，计划在周四董事会会议后发布一份公告。

中国经济放缓引发大宗商品价格下挫，日本贸易商与大型跨国石油和矿业公司一样，都受到这个因素的冲击。

另一家日本贸易公司三井物产(8031.T)周三预测，将录得1947年创建以来的首次净亏，此前能源和金属价格下跌迫使其减记2,600亿日圆。

该报称，三菱商事减值亏损将包括在智利铜企Anglo American Sur持股的亏损，以及在澳洲液化天然气(LNG)项目的亏损。

其合伙公司伍德塞德石油(Woodside Petroleum)(WPL.AX)和其他持股方周三搁置300亿美元Browse浮动液化天然气项目计划，因全球供应过剩，这意味着大型LNG项目投资时代的结束。

与此同时，三井物产周三称，将登录Anglo American Sur的900亿日圆持股损失，Browse项目减值损失400亿日圆。

分析师曾表示，从油到铁矿石等各个商品市场普遍疲弱，这方面业务的庞大亏损可能进一步妨碍日本贸易公司投资能源和金属项目。

0230GMT，三菱商事股价跌2.52%报1,951.0日圆，三井物产股价跌7.12%至1,305.0日圆。同期日经指数涨0.13%报17,023.20点。(完)