日本个股：三菱商事下调财年获利预估，因资源商品跌幅超出预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月5日 - 日本最大商社三菱商事 周四将全年获利预估下调17%，因石油和焦煤等大宗商品价格的跌幅大于预期。
三菱商事财务长内野州马表示，预计大宗商品市场不会很快复苏，该公司可能推迟扩张计划，比如澳洲的煤矿。
三菱商事现在预计2016年3月止财年的集团净利为3,000亿日圆(24.7亿美元)，三个月前预估为3,600亿日圆。
最新预估也低于汤森路透I/B/E/S的预测均值3,530亿日圆。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”