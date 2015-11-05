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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 17:42 BJT

日本个股：三菱商事下调财年获利预估，因资源商品跌幅超出预期

路透东京11月5日 - 日本最大商社三菱商事 周四将全年获利预估下调17%，因石油和焦煤等大宗商品价格的跌幅大于预期。

三菱商事财务长内野州马表示，预计大宗商品市场不会很快复苏，该公司可能推迟扩张计划，比如澳洲的煤矿。

三菱商事现在预计2016年3月止财年的集团净利为3,000亿日圆(24.7亿美元)，三个月前预估为3,600亿日圆。

最新预估也低于汤森路透I/B/E/S的预测均值3,530亿日圆。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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