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国际财经 | 2016年 1月 20日 星期三 11:52 BJT

欧盟法院维持对三菱电机和东芝的反垄断罚款

路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟一家法院周二维持对日本三菱电机(6503.T)和东芝(6502.T)开出的约1.36亿欧元(1.48亿美元)罚款不变，两家公司被指参与气体绝缘开关设备市场的垄断。

三菱电机被欧盟执委会处以7,480万欧元罚款，东芝则被处以5,680万欧元罚款，两家公司还被联合处以465万欧元罚款，因被指于1988-2004年参与气体绝缘开关设备市场的联盟。

两家日本公司向欧盟普通法院上诉，寻求法院取消上述罚款。

三菱电机和东芝辩解称，作为国际联盟的一部分，他们只是承诺不进入欧洲市场，因此他们应受的处罚不应像欧洲生产商那么重。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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