欧盟法院维持对三菱电机和东芝的反垄断罚款

路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟一家法院周二维持对日本三菱电机(6503.T)和东芝(6502.T)开出的约1.36亿欧元(1.48亿美元)罚款不变，两家公司被指参与气体绝缘开关设备市场的垄断。

三菱电机被欧盟执委会处以7,480万欧元罚款，东芝则被处以5,680万欧元罚款，两家公司还被联合处以465万欧元罚款，因被指于1988-2004年参与气体绝缘开关设备市场的联盟。