欧盟法院维持对三菱电机和东芝的反垄断罚款

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟一家法院周二维持对日本三菱电机(6503.T)和东芝(6502.T)开出的约1.36亿欧元(1.48亿美元)罚款不变，两家公司被指参与气体绝缘开关设备市场的垄断。
三菱电机被欧盟执委会处以7,480万欧元罚款，东芝则被处以5,680万欧元罚款，两家公司还被联合处以465万欧元罚款，因被指于1988-2004年参与气体绝缘开关设备市场的联盟。
两家日本公司向欧盟普通法院上诉，寻求法院取消上述罚款。
三菱电机和东芝辩解称，作为国际联盟的一部分，他们只是承诺不进入欧洲市场，因此他们应受的处罚不应像欧洲生产商那么重。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。