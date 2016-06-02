日本三菱材料与中国二战劳工达成赔偿协议

路透东京6月1日 - 日本三菱综合材料公司周三称与第二次世界大战期间被强征至日本的中国劳工受害者达成赔偿协议。

根据协议，三菱材料将向中国受害劳工谢罪，并向向每位受害劳工或遗属赔偿10万元人民币，总计赔偿对象估计有3，765人。

三菱材料一名发言人称：“敝公司决定真诚的谢罪，并以赔偿的方式来履行。”

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，强征和奴役劳工是日本军国主义在对外侵略和殖民统治期间犯下的严重罪行。“希望日方本着对历史负责任的态度，认真对待并妥善处理这一历史遗留问题。”（完）