版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 08:56 BJT

日本个股：三菱汽车证实将向克莱斯勒供应Attrage汽车，在墨西哥销售

路透东京7月1日 - 三菱汽车 周二表示，已同意向克莱斯勒供应旗下Attrage紧凑型汽车，以供后者在墨西哥销售。

三菱汽车发表声明称，与菲亚特克莱斯勒汽车 旗下克莱斯勒墨西哥公司(Chrysler de Mexico)达成的供应协议从11月开始生效，为期五年。

上周六，熟悉内情的消息人士已向路透透露了此消息。 (完) (编译 许娜；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐