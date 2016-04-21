（更正）三菱汽车油耗测试造假 报价显示已跌破纪录低点

(更正：内文倒数第三段因英文原文有误，应改为“下令其他日本汽车制造商于5月18日之前提交燃油经济性测试数据”，而非“将在5月18日前对三菱汽车的回应做出决定”)

路透东京4月21日 - 三菱汽车(7211.T)股票周四涌现大量卖单，报价显示已远远跌破纪录低点，此前该公司承认在涉及62.5万辆汽车的燃油经济性测试数据中造假。

如果该股在报价水平交投，则其市值将在两天之内减少25亿美元，即蒸发三分之一。

这家日本第六大汽车厂商周三表示，已停止在国内市场生产和销售eK迷你车；之前销售三菱所产类似车型的日产汽车(7201.T)发现，燃油油效测试数据有问题。

摩根大通汽车业分析师Akira Kishimoto估计，这一造假事件可能会使三菱汽车面临逾500亿日圆(4.5亿美元)的成本，包括要向消费者支付的费用、更换零件成本以及赔偿日产汽车的金额。

“除了丑闻的代价外，对全球销售的副作用可能非常大，”他在致客户的报告中写道，并称三菱汽车推出使用燃料啜吸技术的插电式混合动力车和全电动车，努力为该品牌贴上环境友好技术的标签。

这是三菱汽车继10多年前隐匿瑕疵事件以来的最大丑闻。2000年三菱汽车爆出刻意隐匿安全记录和客户投诉的问题。四年后，三菱汽车承认事件涉及更广泛问题，且存在长达几十年。这在当时是日本最严重的汽车召回丑闻。

三菱汽车股票周四涌现大量卖单，报价显示下跌20%至跌停，触及纪录低点583日圆。上次的纪录低位为660日圆。

日本国土交通省周三要求三菱汽车在一周内提交关于测试造假的全面报告，并下令其他日本汽车制造商于5月18日之前提交燃油经济性测试数据。

自去年大众汽车( Volkswagen)爆发排放丑闻以来，三菱汽车是第一家承认在燃油经济性测试中舞弊的日本汽车生产商。三菱汽车年销量略高于100万辆。

韩国汽车厂商现代汽车(005380.KS)及其关联企业起亚汽车(000270.KS)在2014年同意向美国政府支付3.5亿美元罚金，因两家公司夸大自家汽车的燃油经济性等级。两家公司也与车主提起的诉讼进行和解。(完)