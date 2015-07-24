三菱汽车考虑停止在美国生产汽车--知情人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京/底特律7月24日 - 据两位知情人士称，三菱汽车(7211.T)正考虑停止在美国生产汽车。该公司目前正面临美国需求下降，且其在北美唯一一座工厂的工会合同也即将到期。
日本经济新闻表示，撤出伊利诺伊州Normal工厂的计划是三菱汽车向不断增长的亚洲市场转移之策略的一部分。日本经济新闻周五最先报导了停产计划。
据知情人士向路透表示，三菱汽车正在制定撤出计划的细节。这些知情人士拒绝透露姓名，因三菱汽车尚未作出正式决定。
三菱汽车周五拒绝证实或否认相关报导。该公司在一则声明中称：“我们在不断地对我们的全球生产基地(包括美国工厂)进行评估，以最大限度地提高效率，但我们尚未作出决定。”
三菱汽车股价周五在东京早盘跌1.1%，跌幅大于指标股指日经指数.N225。
日本经济新闻说，三菱汽车将为这家工厂寻找买家。该工厂创建于1988年，是与当时的合作伙伴克莱斯勒共同成立的一家合资企业。报导还称，三菱汽车将开始与工人代表协商，以保住工厂918名工人的就业。美国汽车工人联盟(UAW)代表这些工人。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。