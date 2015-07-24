三菱汽车考虑停止在美国生产汽车--知情人士

路透东京/底特律7月24日 - 据两位知情人士称，三菱汽车(7211.T)正考虑停止在美国生产汽车。该公司目前正面临美国需求下降，且其在北美唯一一座工厂的工会合同也即将到期。

日本经济新闻表示，撤出伊利诺伊州Normal工厂的计划是三菱汽车向不断增长的亚洲市场转移之策略的一部分。日本经济新闻周五最先报导了停产计划。

据知情人士向路透表示，三菱汽车正在制定撤出计划的细节。这些知情人士拒绝透露姓名，因三菱汽车尚未作出正式决定。

三菱汽车周五拒绝证实或否认相关报导。该公司在一则声明中称：“我们在不断地对我们的全球生产基地(包括美国工厂)进行评估，以最大限度地提高效率，但我们尚未作出决定。”

三菱汽车股价周五在东京早盘跌1.1%，跌幅大于指标股指日经指数.N225。

日本经济新闻说，三菱汽车将为这家工厂寻找买家。该工厂创建于1988年，是与当时的合作伙伴克莱斯勒共同成立的一家合资企业。报导还称，三菱汽车将开始与工人代表协商，以保住工厂918名工人的就业。美国汽车工人联盟(UAW)代表这些工人。(完)

(编译 汪红英；审校 李婷仪)

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