德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月10日 - 两位知晓三菱汽车(7211.T)管理层想法的消息人士称，该公司计划引进一位外部审计员来监督旗下技术部门。该部门因至少三起欺诈丑闻而受到指责。
他们说此举尚未正式定案，但将可见到一位第三方审计人员监督该公司的主要研发、设计程序和决策。
这将是该公司对其承认油耗造假丑闻的部分回应措施，也将是公司在面临汽车业益发激烈的竞争时使该部门“现代化”的途径之一。
“我们在现代化旗下技术部门方面落后，”这两位公司内部人士之一称。“我们一直没能有个可防范欺诈和不当行为的体系。”
两位消息人士拒绝说明谁可能获聘为审计员，也不愿说该计划何时会落实。
三菱汽车会长益子修已着手重组，侧重于效率及获利能力。
但这两位消息人士说，益子修很难掌控技术部门，该部门常在“背后”暗地运作，而且常常“神秘又傲慢”。
其中一位人士说，一些部门的工程师很少被公司轮调，而且彷佛是“与世隔绝小村落中的工匠。”
消息人士说，在三菱汽车爆出最近这次丑闻之前，益子修和高层就曾质疑技术部门能否达到更严苛的油耗与排放标准，但工程师老是跟他们说不用担心。
他们说，益子修在丑闻爆发之前就考虑彻底改造该部门，曾聘请Roland Berger和德勤(众信, Deloitte Touche)在内的顾问公司，这些公司回报称技术部门与外界隔绝，抗拒外部人士对其工作流程或技术开发的建议。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜/徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。