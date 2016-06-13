独家：三菱汽车拟引进外部审计人员监督技术部门--消息人士

路透东京6月10日 - 两位知晓三菱汽车(7211.T)管理层想法的消息人士称，该公司计划引进一位外部审计员来监督旗下技术部门。该部门因至少三起欺诈丑闻而受到指责。

他们说此举尚未正式定案，但将可见到一位第三方审计人员监督该公司的主要研发、设计程序和决策。

这将是该公司对其承认油耗造假丑闻的部分回应措施，也将是公司在面临汽车业益发激烈的竞争时使该部门“现代化”的途径之一。

“我们在现代化旗下技术部门方面落后，”这两位公司内部人士之一称。“我们一直没能有个可防范欺诈和不当行为的体系。”

两位消息人士拒绝说明谁可能获聘为审计员，也不愿说该计划何时会落实。

三菱汽车会长益子修已着手重组，侧重于效率及获利能力。

但这两位消息人士说，益子修很难掌控技术部门，该部门常在“背后”暗地运作，而且常常“神秘又傲慢”。

其中一位人士说，一些部门的工程师很少被公司轮调，而且彷佛是“与世隔绝小村落中的工匠。”

消息人士说，在三菱汽车爆出最近这次丑闻之前，益子修和高层就曾质疑技术部门能否达到更严苛的油耗与排放标准，但工程师老是跟他们说不用担心。

他们说，益子修在丑闻爆发之前就考虑彻底改造该部门，曾聘请Roland Berger和德勤(众信, Deloitte Touche)在内的顾问公司，这些公司回报称技术部门与外界隔绝，抗拒外部人士对其工作流程或技术开发的建议。(完)