三菱汽车预测本年度营业利润增长13倍 亚洲销量劲增

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京5月9日 - 日本第六大汽车厂商三菱汽车(7211.T)周二预测，今年营业利润将增长近13倍，因销量上升且与日产汽车(7201.T)结盟带来成本节省。
经营前景好转，表明三菱汽车走出了去年丑闻的影响。在这起丑闻中，该公司夸大了部分日本车型的燃油效率。丑闻造成该公司控股股权由日产汽车接管。
三菱汽车预测截止到明年3月财年的营业利润为700亿日圆(6.1707亿美元)，远远高于上年度的51亿日圆。不过低于汤森路透I/B/E/S访问的11位分析师平均预测的890亿日圆左右。
三菱汽车预测截止到明年3月财年净利680亿日圆，上年度为净亏1,985亿日圆，当时受到国内销售下滑以及赔偿成本的打击。
三菱汽车重组了卷入油耗造假丑闻的工程设计部门，改善了检测流程和合规程序，以避免再发生类似事件。
该公司预测今年其全球汽车销量将达到103万辆，较上年增长11%。
亚洲销量预计增长23%。亚洲是三菱汽车的最大市场，销量约占其全球产量的三分之一。
三菱假定美元兑日圆平均汇率JPY=为105日圆。日圆/美元周二交投在113日圆附近。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。