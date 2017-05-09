三菱汽车预测本年度营业利润增长13倍 亚洲销量劲增

路透东京5月9日 - 日本第六大汽车厂商三菱汽车(7211.T)周二预测，今年营业利润将增长近13倍，因销量上升且与日产汽车(7201.T)结盟带来成本节省。

经营前景好转，表明三菱汽车走出了去年丑闻的影响。在这起丑闻中，该公司夸大了部分日本车型的燃油效率。丑闻造成该公司控股股权由日产汽车接管。

三菱汽车预测截止到明年3月财年的营业利润为700亿日圆(6.1707亿美元)，远远高于上年度的51亿日圆。不过低于汤森路透I/B/E/S访问的11位分析师平均预测的890亿日圆左右。

三菱汽车预测截止到明年3月财年净利680亿日圆，上年度为净亏1,985亿日圆，当时受到国内销售下滑以及赔偿成本的打击。

三菱汽车重组了卷入油耗造假丑闻的工程设计部门，改善了检测流程和合规程序，以避免再发生类似事件。

该公司预测今年其全球汽车销量将达到103万辆，较上年增长11%。

亚洲销量预计增长23%。亚洲是三菱汽车的最大市场，销量约占其全球产量的三分之一。

三菱假定美元兑日圆平均汇率JPY=为105日圆。日圆/美元周二交投在113日圆附近。(完)