日本个股：三菱汽车预测本年度营业利润增长13倍，亚洲销量劲增

****主要国家经济指标预测--6月21日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透东京5月9日 - 日本第六大汽车厂商三菱汽车周二预测，今年营业利润将增长近13倍，因销量上升且与日产汽车结盟带来成本节省。
经营前景好转，表明三菱汽车走出了去年丑闻的影响。在这起丑闻中，该公司夸大了部分日本车型的燃油效率。丑闻造成该公司控股股权由日产汽车接管。
三菱汽车预测截止到明年3月财年的营业利润为700亿日圆(6.1707亿美元)，远远高于上年度的51亿日圆。不过低于汤森路透I/B/E/S访问的11位分析师平均预测的890亿日圆左右。
三菱汽车预测截止到明年3月财年净利680亿日圆，上年度为净亏1,985亿日圆，当时受到国内销售下滑以及赔偿成本的打击。
三菱汽车重组了卷入油耗造假丑闻的工程设计部门，改善了检测流程和合规程序，以避免再发生类似事件。
该公司预测今年其全球汽车销量将达到103万辆，较上年增长11%。
亚洲销量预计增长23%。亚洲是三菱汽车的最大市场，销量约占其全球产量的三分之一。
三菱假定美元兑日圆平均汇率为105日圆。日圆/美元周二交投在113日圆附近。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日当周 6月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 6月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日当周 6月26日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 41.7 出口(亿新西兰元) -- 47.5 贸易收支(亿新西兰元)