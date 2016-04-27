三菱汽车称财务体质强劲 目前无需金援

路透东京4月27日 - 三菱汽车(7211.T)周三表示，没有必要寻求金主的援助，因目前财务体质强健，足以应付燃油效率造假丑闻。

三菱汽车经营企划暨财务统括部门长田畑丰在一场记者会上表示，“我们已经向主要往来银行等金主们解释情况。”

“我们向他们提到，必要时可能要求他们协助，但目前认为没有这个必要。”

三菱汽车周二表示，其使用不符日本规范的燃效测试方法长达25年之久，同时并承认在国内迷你车款测试结果上造假。(完)