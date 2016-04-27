三菱汽车称财务体质强劲 目前无需金援

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月27日 - 三菱汽车(7211.T)周三表示，没有必要寻求金主的援助，因目前财务体质强健，足以应付燃油效率造假丑闻。
三菱汽车经营企划暨财务统括部门长田畑丰在一场记者会上表示，“我们已经向主要往来银行等金主们解释情况。”
“我们向他们提到，必要时可能要求他们协助，但目前认为没有这个必要。”
三菱汽车周二表示，其使用不符日本规范的燃效测试方法长达25年之久，同时并承认在国内迷你车款测试结果上造假。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。