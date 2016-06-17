三菱汽车因燃油经济性数据作假将向车主赔偿6亿美元--日经

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透东京6月17日 - 据日本经济新闻周五报导，日本三菱汽车(7211.T)计划向四款微型车的车主支付约6亿美元赔偿，每位车主将获赔10万日圆(960美元)。该公司对这四款微型车的燃油效率数据作假。
该公司在4月承认，夸大了62.5万辆微型车的燃油经济性，其中包括为日产汽车(7201.T)生产的两款车型。该公司称，其他九款车型或许也使用了不当的检测手段。
未能立即联系到三菱汽车就此置评。该公司在0600GMT召开记者会，公布燃油经济性数据调查的最新情况。
根据日经的报导，还无从知道三菱汽车是否对其他使用错误油耗和测试数据的车型提供赔偿，以及赔偿多少。
三菱汽车会长益子修、即将离职的社长兼首席运营官(COO)相川哲郎和副社长中尾龙吾将出席上述在日本交通省举行的记者会。
三菱汽车称丑闻是迫于要拿出具有竞争力油耗数据的压力，以及测试过程监督不力造成的。受丑闻影响，日产汽车计划收购三菱汽车三分之一股份，相川哲郎将于本月稍晚离职。
这次丑闻后，日本汽车商的油耗计算受到更加严格的审查。由交通省进行的一项调查发现，铃木汽车(7269.T)也使用错误方法计算油耗，涉及的车型最早追溯至2010年。(完)
(编译/审校 汪红英/李春喜/孙茉莉)
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路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。