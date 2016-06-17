三菱汽车因燃油经济性数据作假将向车主赔偿6亿美元--日经

路透东京6月17日 - 据日本经济新闻周五报导，日本三菱汽车(7211.T)计划向四款微型车的车主支付约6亿美元赔偿，每位车主将获赔10万日圆(960美元)。该公司对这四款微型车的燃油效率数据作假。

该公司在4月承认，夸大了62.5万辆微型车的燃油经济性，其中包括为日产汽车(7201.T)生产的两款车型。该公司称，其他九款车型或许也使用了不当的检测手段。

未能立即联系到三菱汽车就此置评。该公司在0600GMT召开记者会，公布燃油经济性数据调查的最新情况。

根据日经的报导，还无从知道三菱汽车是否对其他使用错误油耗和测试数据的车型提供赔偿，以及赔偿多少。

三菱汽车会长益子修、即将离职的社长兼首席运营官(COO)相川哲郎和副社长中尾龙吾将出席上述在日本交通省举行的记者会。

三菱汽车称丑闻是迫于要拿出具有竞争力油耗数据的压力，以及测试过程监督不力造成的。受丑闻影响，日产汽车计划收购三菱汽车三分之一股份，相川哲郎将于本月稍晚离职。

这次丑闻后，日本汽车商的油耗计算受到更加严格的审查。由交通省进行的一项调查发现，铃木汽车(7269.T)也使用错误方法计算油耗，涉及的车型最早追溯至2010年。(完)