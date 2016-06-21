三菱汽车因油耗丑闻 本财年料录得净亏--共同社

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月21日 - 据日本共同社周二报导，三菱汽车(7211.T)因油耗作假丑闻，预计本财年录得净亏。
共同社未援引消息来源称，对受丑闻影响车主的赔偿，以及国内销量下滑，势必打击该公司的获利。
三菱汽车拒绝对该报导置评。
该公司上周表示，计划对四款小型车的车主赔偿近1,000美元，总赔偿费用至少将达到6亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。