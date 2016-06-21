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国际财经 | 2016年 6月 21日 星期二 10:45 BJT

三菱汽车因油耗丑闻 本财年料录得净亏--共同社

路透东京6月21日 - 据日本共同社周二报导，三菱汽车(7211.T)因油耗作假丑闻，预计本财年录得净亏。

共同社未援引消息来源称，对受丑闻影响车主的赔偿，以及国内销量下滑，势必打击该公司的获利。

三菱汽车拒绝对该报导置评。

该公司上周表示，计划对四款小型车的车主赔偿近1,000美元，总赔偿费用至少将达到6亿美元。(完)

(编译 李春喜 审校 龚芳)

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