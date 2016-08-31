日本个股：三菱汽车自爆更多车款涉及油耗丑闻，Outlander等SUV在列

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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三菱汽车表示，将在日本为大约7.6万名车主每人补偿至多10万日圆(977美元)。这将相当于非经常性损失70亿日圆，但该公司称这笔钱将包含在今年预期的非经常性损失2,050亿日圆之中。
三菱汽车预计今年净亏损14亿美元，因为丑闻导致的销量下滑、以及对客户、日产、经销商和供应商的补偿可能令其八年来首次出现亏损。
三菱汽车称，将按照政府要求，停止销售八款受影响车型，同时修改营销资料。政府预计这需要几周时间。
三菱汽车社长益子修表示，该问题将影响海外部分车型，公司正在考虑是否向受影响车主提供补偿，不过涉及的车辆数量有限。
三菱汽车承认使用未经批准的方法来计算里程数已有25年时间，同时还使用估计而非实际测试数据来计算旗下小型车的燃油经济性。(完) (编译 陈宗琦/许娜；审校 戴素萍/杜明霞)
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