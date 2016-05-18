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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 09:15 BJT

三菱汽车社长将辞职 为燃料效率丑闻担责--日经

路透5月18日 - 据日经报导，日本三菱汽车(7211.T)社长相川哲郎将辞职，为燃油效率丑闻承担责任。

日经称，三菱汽车会长益子修将暂时代理社长职务，相川哲郎将在第三方调查委员会7月前后出具最终报告时，或6月召开股东大会时离开。

报导称，益子修兼顾两个职务，直至日产汽车(7201.T)完成对三菱汽车股权的收购。

路透暂无法立即联系上三菱汽车和日产汽车置评。

报导称，三菱汽车6月24日召开股东大会之后，日产汽车可能委任该公司的一名董事领导三菱汽车的产品研发部门。

三菱汽车是日本的第六大汽车制造商，该公司4月承认夸大625,000辆汽车的燃油效率，造成市值在三天内蒸发约40%，或32亿美元。

报导称，三菱汽车计划将自己的董事数量从13名减少至11名，日产汽车将提名四名董事，包括会长。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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