日本热股：三菱汽车跳涨11%至五个月高点，短线投资人削减空头部位

投资者削减空仓，是因为预期散户似乎对三菱汽车的新股发售感兴趣。

“三菱汽车被大量做空...给人的自然印象是偏空，因为该公司新发股票将对原股权稀释40%，依据每股获利等指标衡量，甚至可能稀释60%，”一名驻东京的交易商表示。

“令人意外的是，散户投资者对这次发股非常渴望，因为三菱汽车发股实际上是为了偿还债务并解决一直拖累其股价的问题。”

在2004年与当时的戴姆勒-克莱斯勒(DaimlerChrysler AG)结盟失败后，三菱重工业 、三菱UFJ金融集团 和三菱商事 等购买了三菱汽车发行的多数优先股，拯救了这家公司。(完)