三菱汽车称使用不合规的燃效数据达25年之久（更新版）

路透东京4月26日 - 三菱汽车(7211.T)表示，该公司使用不符合日本规范的燃油效率测试方法已有25年之久，时间较先前所知要来得长，公司将成立一个全部由外部专家组成的委员会来调查此事。

这家日本第六大汽车制造商在上周承认虚报四款内销迷你车燃效数据，其中两款是为日产汽车(7201.T)代工，在那之后三菱汽车市值已经蒸发了约39亿美元。

三菱汽车承认可能有更多车型不符合日本标准，激发对赔偿成本和罚金飙升的担忧。美国汽车安全监管机构还在寻找信息，日本当局已对其研发部门进行搜查。

三菱称，外部专家委员会将在三个月后公布调查结果。

三菱之前曾表示，一直在用美国标准而非日本标准来编制燃料经济测试数据。在美国，速度较高的高速公路驾驶比较普遍，但日本的标准则要反映城市驾驶油耗情况，而城市需要经常停车，意味着需要耗费更多燃油。

该公司周二表示，其自1991年以来就一直向日本国土交通部提交不合规数据。三菱此前只表示，这种不合规数据可追溯到至少2002年。

日本国土交通省今日稍早宣布，已成立专门小组，研究其他汽车生产商如何上报燃效数据。上周该部门要求国内其他汽车厂商在5月18日前递交燃效测试数据。

此次不当做法又使人们想起超过15年的一桩丑闻。当时三菱汽车承认系统性隐瞒客户投诉逾20年，导致该公司接近破产边缘。

上次三菱汽车得到了三菱集团其他公司的救助。如今集团企业多位高管表示，由于自身财务紧张，以及要求将股东回报置于对兄弟企业的援助之上的呼声，他们想要帮助三菱汽车存在困难。

三菱汽车股价周二收盘挫跌近10%。(完)