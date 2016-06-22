三菱汽车预计本财年将因丑闻净亏损14亿美元

路透东京6月22日 - 三菱汽车(7211.T)周三预计本财年净亏损约14亿美元，因该公司曝出油耗造假丑闻后，巨额赔偿成本以及销售下滑导致该公司八年来首次出现亏损。

公司4月份时承认，其微型车中有四款存在能效造假问题，该公司将其归咎于竞争压力以及监管不力。爆出丑闻后，日产汽车(7201.T)提出收购三菱汽车的三分之一控股股权。

三菱汽车计划计入1,500亿日圆(14亿美元)的额外亏损，以反映向受影响车主提供赔偿的成本，以及向日产汽车、供应商和经销商支付的金额，以弥补他们的销售损失。

三菱预计营收将受到550亿日圆的不利影响，主要是因为丑闻曝出后，国内零售销售几乎腰斩。

“国内看，微型车销售及生产的停顿将导致本财年销量较上年下降6万辆，”该公司高级执行官Yoshihiro Kuroi告诉记者。去年三菱汽车在日本的销量为102,000辆。

该公司还预计在欧洲及其它一些区域的汽车销量也会下降，而且收益也会因为汇率不利走势而下滑。

三菱汽车上一财年的净利下降39%至726亿日圆，当年也计入了与操纵燃油效率数据相关的特定损失。(完)