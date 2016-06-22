三菱汽车预计本财年将因丑闻净亏损14亿美元

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月22日 - 三菱汽车(7211.T)周三预计本财年净亏损约14亿美元，因该公司曝出油耗造假丑闻后，巨额赔偿成本以及销售下滑导致该公司八年来首次出现亏损。
公司4月份时承认，其微型车中有四款存在能效造假问题，该公司将其归咎于竞争压力以及监管不力。爆出丑闻后，日产汽车(7201.T)提出收购三菱汽车的三分之一控股股权。
三菱汽车计划计入1,500亿日圆(14亿美元)的额外亏损，以反映向受影响车主提供赔偿的成本，以及向日产汽车、供应商和经销商支付的金额，以弥补他们的销售损失。
三菱预计营收将受到550亿日圆的不利影响，主要是因为丑闻曝出后，国内零售销售几乎腰斩。
“国内看，微型车销售及生产的停顿将导致本财年销量较上年下降6万辆，”该公司高级执行官Yoshihiro Kuroi告诉记者。去年三菱汽车在日本的销量为102,000辆。
该公司还预计在欧洲及其它一些区域的汽车销量也会下降，而且收益也会因为汇率不利走势而下滑。
三菱汽车上一财年的净利下降39%至726亿日圆，当年也计入了与操纵燃油效率数据相关的特定损失。(完)
(编译 王颖/刘秀红；审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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