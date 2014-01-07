三菱汽车计划公开发股筹资23亿美元

路透东京1月7日 -三菱汽车(7211.T)周二表示，将透过公开发行股票筹集2416.3亿日圆(23.1亿美元)。这一数字略高于去年11月时所公布的计划。

三菱汽车表示，2,100亿日元将用于3月底前回购向三菱集团企业发售的大部分优先股。

三菱汽车在去年11月曾提交过暂搁注册，由此该公司可以公开发售至多2,100亿日圆的股票。

三菱集团旗下企业包括三菱重工业(7011.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)和三菱商事(8058.T)。这些企业在2004年时曾购买大量三菱汽车优先股，此前三菱汽车未能与当时的戴姆勒-克莱斯勒成功结盟。

根据Thomson DealWatch，此次公开发行股票规模最多将在2,725.7亿日圆。

三菱汽车股价周二上涨0.4%，报1,131日圆。(完)

(编译 洪曦; 审校 石冠兰)

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