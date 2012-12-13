日本个股: MUFG将购入美银所持两者合资的日本私人银行事业股份

路透东京12月13日 - 日本最大银行--三菱UFJ金融集团(MUFG) 周四表示,将从美国银行 手中购入他们合资的日本私人银行业务的股份.

三菱UFJ金融集团在购入美国银行持有的49%股份后,将完全拥有三菱UFJ美林PB证券(Mitsubishi UFJ Merrill Lynch PB Securities),此为三菱UFJ金融集团与美林在2006年成立的私人银行业务合资企业,旨在争取高净值私人客户群体.(完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)