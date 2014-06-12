（更正）三菱汽车将在全球召回92万辆车 因车灯开关有瑕疵

(公司方更正：因英文原文有误，内文第三段改为“澳洲召回约11.5万辆，在数个其他国家亦召回”，非“海外召回数量约8.5万辆，包括澳洲和数个其他国家”)

路透东京6月12日 - 日本三菱汽车 7211.T 周四表示，将在全球召回约92万辆汽车，因车灯开关有瑕疵，可能导致车头灯和方向灯无法运作。

三菱汽车称，未有相关瑕疵造成意外或伤亡的消息。

三菱汽车将在日本召回约703,900辆车，包括2003年到2008年间生产的部分Lancer轿车以及eK迷你车款。澳洲召回约11.5万辆，在数个其他国家亦召回。

三菱汽车发言人Nobuhiro Kudo称，车灯开关底部可能破裂，造成头灯和方向灯故障。

该公司可能更换车灯开关内部的塑胶零件，或更换整个车灯开关，更换过程最多30分钟。三菱汽车不愿透露此次召回相关成本。(完)

(编译 王冠中; 审校 田建华)

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