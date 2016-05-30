瑞穗计划调整资产组合 未来几年资产可能大幅缩水--社长

路透东京5月30日 - 瑞穗金融集团(8411.T)社长佐藤康博表示，未来三年资产料将缩水1.8万亿(兆)日圆，因该银行计划削减抵押贷款和债券的持有量，以应对监管成本升高以及回报超低的问题。

削减资产将是这家日本第二大银行的一项重大转变，过去10年来，该行的资产膨胀了将近三分之一。

佐藤康博还表示，瑞穗将暂不进行那种成本高达数以十亿美元计的大规模收购行动，因担忧全球经济前景。

“比如说，收购一家美国的银行，成本至少要1万亿日圆(91亿美元)。在目前如此不确定的环境下，这种规模的投资都被推后了，”他在接受路透采访时表示。

他并补充说，瑞穗仍继续寻找收购机会，把目标对准亚洲的银行、券商和资产管理公司，“像1,000-2,000亿日圆这样的交易，在我们的考虑范围之内”。

由于在2008年全球金融危机期间受到的冲击相对较轻，瑞穗及其日本竞争对手已透过积极拓展海外累积资产。

但目前全球监管当局都要求银行业拨备更多资本，以抵御诸如2008年雷曼兄弟倒闭所带来的冲击，这使得银行业者持有资产的成本变得高昂。

而日本央行施行的负利率政策，更进一步挤压贷款业务的微薄回报，增添了瑞穗及其同业检讨旗下资产组合的压力。

佐藤康博说，瑞穗将继续在成长领域增加资产，但将通过不让贷款展期的方式，缩减超低息贷款等不赚钱的资产。他还表示，瑞穗将降低用于交易活动的债券持仓。

他说，瑞穗计划削减抵押贷款不赚钱的部位；该计划可通过与大城市以外的地区银行合作来完成，而非参与全国性的逐底竞争。

佐藤表示，银行业者现在必须思考以便利性和新服务来吸引年轻人。“金融科技就可以在这方面发挥作用。”

他说，瑞穗计划与金融科技公司合作推出新业务，目前正研究数种可能性。但他拒绝详细说明。

佐藤并称，瑞穗还将试着把其在美国取得成功的债券承销业务移植到欧洲和亚洲。(完)