日本个股: 瑞穗金融集团寻求收购亚洲及美国银行业资产

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京2月26日电 - 资产规模居日本第二大的银行业者瑞穗金融集团 正寻求拓展海外市场,料将在未来三年收购一亚洲投资银行或一美国商业银行.
"可能的收购标的包括一家亚洲投资银行,特别是着墨于债券市场者,"瑞穗金融集团社长佐藤康博周二在东京向记者表示."我们同时也会用不同的眼光看待美国,我们预期美国经济将在未来五年表现非常强劲."
瑞穗金融集团也正打算精简整体业务及降低成本,做法包括将旗下国际及企业金融业务--瑞穗实业银行,与负责零售及中小企业业务的瑞穗银行于7月合并.
瑞穗金融曾经表示,这项合并及其他集团重整工作将可在三年的期间内节省300亿日圆(3.1983亿美元)成本,并增加600亿日圆营收.(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。