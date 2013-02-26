日本个股: 瑞穗金融集团寻求收购亚洲及美国银行业资产

路透东京2月26日电 - 资产规模居日本第二大的银行业者瑞穗金融集团 正寻求拓展海外市场,料将在未来三年收购一亚洲投资银行或一美国商业银行.

"可能的收购标的包括一家亚洲投资银行,特别是着墨于债券市场者,"瑞穗金融集团社长佐藤康博周二在东京向记者表示."我们同时也会用不同的眼光看待美国,我们预期美国经济将在未来五年表现非常强劲."

瑞穗金融集团也正打算精简整体业务及降低成本,做法包括将旗下国际及企业金融业务--瑞穗实业银行,与负责零售及中小企业业务的瑞穗银行于7月合并.

瑞穗金融曾经表示,这项合并及其他集团重整工作将可在三年的期间内节省300亿日圆(3.1983亿美元)成本,并增加600亿日圆营收.(完)