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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 14:52 BJT

日股业绩：瑞穗金融集团上半财年净利下降6.7%，受负利率政策冲击

路透东京11月14日 - 以资产计日本第二大银行--瑞穗金融集团 公布，上半财年净利下滑6.7%，因日本央行今年采取负利率政策进一步挤压本就很低的贷款收益。

瑞穗金融集团4-9月净利为3,582亿日圆(33.3亿美元)，低于上年同期的3,842亿日圆。

此前两位分析师平均预期该集团净利为2,561亿日圆。

国内经济增长疲弱多年来抑制企业贷款需求，日本央行采取负利率政策的决定迄今未能促使企业提高净借款。

瑞穗金融集团维持全年净利6,000亿日圆的财测不变，该数字较上年下降11%，但符合分析师预估。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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