日股业绩：瑞穗金融集团上半财年净利下降6.7%，受负利率政策冲击

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京11月14日 - 以资产计日本第二大银行--瑞穗金融集团 公布，上半财年净利下滑6.7%，因日本央行今年采取负利率政策进一步挤压本就很低的贷款收益。
瑞穗金融集团4-9月净利为3,582亿日圆(33.3亿美元)，低于上年同期的3,842亿日圆。
此前两位分析师平均预期该集团净利为2,561亿日圆。
国内经济增长疲弱多年来抑制企业贷款需求，日本央行采取负利率政策的决定迄今未能促使企业提高净借款。
瑞穗金融集团维持全年净利6,000亿日圆的财测不变，该数字较上年下降11%，但符合分析师预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。