民进中央提案建议新股发行与上市分离 制定股票锁定期及减持办法

路透北京3月6日 - 中国民主党派--民进中央日前准备的提案建议，股票发行与上市分离，尽快解决IPO堰塞湖问题；提高新股发行定价的专业化和市场化，提高机构投资者在新股发行环节的配售比例，并配套制定股票锁定期及减持管理办法。

提案建议，要吸引社会增量资金进入一级市场，培育壮大机构投资者，改变目前市场散户投资者比重过高的现状；并参照境外发达资本市场国家的成熟做法，制定出台分类型、多层次的股票锁定期及减持管理办法，从利益机制上引导社会形成长期价值投资理念。

“将新股股票发行与上市分离，作为注册制改革前的过渡安排。”提案称。

提案认为，要纠正过去IPO发行速度和规模过快，将导致大盘指数下跌的认识和观念误差。真正对二级市场涨跌影响的并不是新股发行，而是新股上市。如果新股只发行不上市，那么跟二级市场就没有直接的关系，自然对二级市场也没有任何影响。

提案并建议，在国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》的基础上，出台具体政策，引导扶持证券机构间的并购重组，组建若干系统重要性的现代投资银行，作为国家级直接融资平台，助推资本市场国家战略的落地与实施。（完）