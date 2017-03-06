民进中央提案建议新股发行与上市分离 制定股票锁定期及减持办法

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京3月6日 - 中国民主党派--民进中央日前准备的提案建议，股票发行与上市分离，尽快解决IPO堰塞湖问题；提高新股发行定价的专业化和市场化，提高机构投资者在新股发行环节的配售比例，并配套制定股票锁定期及减持管理办法。
提案建议，要吸引社会增量资金进入一级市场，培育壮大机构投资者，改变目前市场散户投资者比重过高的现状；并参照境外发达资本市场国家的成熟做法，制定出台分类型、多层次的股票锁定期及减持管理办法，从利益机制上引导社会形成长期价值投资理念。
“将新股股票发行与上市分离，作为注册制改革前的过渡安排。”提案称。
提案认为，要纠正过去IPO发行速度和规模过快，将导致大盘指数下跌的认识和观念误差。真正对二级市场涨跌影响的并不是新股发行，而是新股上市。如果新股只发行不上市，那么跟二级市场就没有直接的关系，自然对二级市场也没有任何影响。
提案并建议，在国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》的基础上，出台具体政策，引导扶持证券机构间的并购重组，组建若干系统重要性的现代投资银行，作为国家级直接融资平台，助推资本市场国家战略的落地与实施。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。