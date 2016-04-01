全球金融市场首季上冲下洗 但前后半季两样情

路透伦敦3月31日 - 2016年第一季是记忆所及金融市场最动荡的一年开局之一，这段动荡不安的日子，造成全球金融状况收紧并让美国升息循环暂缓。

以下四个图表显示全球金融压力点、金融状况、圣路易斯联邦储备银行金融压力指数及美联储主席叶伦近来提及的全球风险。

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如果真要有所区别的话，就是把这一季分成上下两个部分来看。前六周市场崩跌、利差扩大及金融状况急剧收紧。自2月以来，股市和大宗商品市场上涨，利差再次缩窄。

以一些指标来看，金融状况现在要比去年12月底时来得宽松。衡量美股市场波动性的“恐慌指数”波动率指数(VIX)，以及“垃圾级”欧洲信用违约互换(CDS)、美元和发达国家政府公债收益率全都走低。

但前六周的惨况还是造成冲击。日本股市第一季下跌12%，欧股下跌约8%，银行CDS及短期美国银行间放款利率和隔夜货币市场利率之间的利差仍走高。

叶伦本周表示，在油价仍偏低和中国经济前景不确定等全球风险罩顶下，通胀是否会持续攀升仍不确定，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。

德意志银行驻纽约首席国际分析师Torsten Slok指称，过去一年来叶伦的经济展望演说中提到“中国”、“美元”和“全球”的次数大约增加了三倍。

波动性已波及银行。在该通常是银行一年获利最佳季度的时期，交易营收却大幅下跌，且整个银行业裁员数以千计。(完)