投资焦点：市场剧震 难道是第三波危机巨浪来袭？

路透伦敦2月12日 - 还不用慌。但近日来金融市场的剧烈震荡却让人不由得想起2008-2009全球金融危机，以及2011-2012年欧债危机的初期阶段。

也许这不过是一阵短暂的市场紧张，金融市场也与纳税人出钱救银行和政府纾困的时候完全不一样了。但市场震荡的程度和模式却真的让人忧心，在有些人看来，这颇有“第三波危机巨浪”来袭的味道。这波巨浪时隐时现但却从未真正消失。

首先就是银行股遭到抛售的同时，实力较强政府的借款成本大幅下降而高负债国家借款成本飙升--这个“恶性循环”正是以往危机的特征。

另外一个与之前危机相似的状况是，公司债遭遇沉重抛压，投资者专门打击葡萄牙公债等欧元区软肋，银行间信贷压力指标趋高。

最初，市场人士将这种疯狂的市场震荡归咎于中国经济急速放缓，以及中国经济繁荣期大量消费的商品价格暴跌。大宗商品价格暴跌使备受通缩困扰的发达国家面临威胁--日本就在通缩的折磨下痛苦了10多年。

这种担忧推低了能源和矿业类股，随后蔓延至银行类股。投资者担心作为欧债危机特征的一个恶性循环可能再现。这就是，欧元区较弱国家政府依赖本地银行购买他们发行的债券为预算赤字融资，但之后在银行陷入困境时不得不对银行业施以援手--从而将政府的债务推高至不可控的水平。

想到这个，投资者纷纷出脱葡萄牙公债，推动公债收益率飙升。

所有这些都令人不安地回想起之前的危机。从某些方面来说，危机就是始于近八年前的雷曼兄弟倒闭。

“我感觉这就是危机的第三波巨浪，”Smith & Williamson固定收益部门主管Robin Marshall表示。“我们在2008-09年经历了雷曼危机，2011-12年经历了欧债危机，现在则是中国/大宗商品动力锐减。”

但除了资产价格走势之外，难以再找到其他相似之处。银行业已比2008年受到更加严格的监管。和2011年不同的是，欧洲央行正在印钞，并铺开安全网，时刻准备购买大多数欧元区政府的公债。

虽然美国联邦储备委员会(美联储/FED)在去年12月实施了近10年来的首次升息，但全球货币政策比之前要宽松得多。然而，银行股和最高评级公债的走势仍显示出，投资者的担忧情绪有多重。

每当投资者对银行业感到担忧之际，他们都会买入AAA评级债券来避险，之前两次危机时期他们就是这么做的。

在2008-09年，欧洲银行股重挫超过80%，五年期德国公债收益率下跌270个基点。2011-12年，两者跌幅分别为50%和200个基点。这次，银行股迄今跌幅为30%，德债收益率从零降至负0.40%。

介于这三轮市场动荡的期间，没有哪个时候银行股和德债收益率间的相关性如此明显。

德国五年期公债收益率与欧洲银行股走势关联图表：tmsnrt.rs/1SlpnJC

**负的债券收益率**

大西洋对面，美国公债收益率和银行股也展现出类似情况。在欧洲，还有另一个原因让人担忧。

欧洲和日本央行采取非常规货币政策来抵御通缩和刺激经济增长，这推动部分公债收益率降为负值。负的收益率正侵蚀商业银行的盈利。这样一来，银行与政府之间将重新建立起毒性连接。

负利率意味着银行必须花钱才能把现金存在央行，但这些成本很难向下传递，因为客户可以把存款取出来，而导致银行账面上留下“大窟窿”。

银行可以买入短期公债以规避负利率的影响。央行实施负利率，旨在鼓励银行放贷，从而推动经济增长。

但目前几乎半数的欧元区公债收益率为负。向实体经济放贷也不是很有吸引力：指标30年期公债收益率目前低于1%。该收益率会影响抵押贷款利率。

**薄弱环节**

而在另一方面，债券投资者把信用评级为垃圾级的葡萄牙列为欧元区的下一个薄弱环节，一如2011年时候。当时该国步希腊和爱尔兰后尘，也寻求国际纾困。

葡萄牙债券收益率本月几乎翻倍，按照这个速度，只要几个月就能让该国被市场拒之门外。

图表： tmsnrt.rs/20PEb85

本来，欧洲央行总裁德拉吉在2012年承诺将“不惜一切保卫欧元”，已基本上结束了欧元区的危机，区内实力最强和最弱的成员国之间债券利差有所缩窄。

现在这种缩窄趋势正在逆转，如果持续下去，可能会有另一个国家遭到葡萄牙债券那样的抛售命运。

图表： tmsnrt.rs/20PDoUH

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻纽约的固定收益策略主管David Keeble认为，总体上这更多是由于市场恐慌所致，并非新的危机出现，其它压力指标远未达到暗示危机的水平。

银行间拆借市场在2008年银行业危机时处于风暴中心，目前该市场的紧缩程度在欧元区和美国分别为2014年中期以及2012年中期以来最严重，不过距离峰值水平仍差得很远。

图表： tmsnrt.rs/20lT5gY

央行最近以来采取的宽松政策意味着，银行手中现金充裕。

“我们认为，这不会最终导致全球经济陷入悬崖式崩跌，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说。

图表：

德国五年期公债收益率对比银行股： tmsnrt.rs/1SlpnJC

葡萄牙/德国公债利差与iTraxx欧洲金融业次级债指数： tmsnrt.rs/20PEb85

欧元区债权收益率调整为以2016年1月1日为基期： tmsnrt.rs/20PDoUH

Libor/OIS利差显示银行间拆借市场压力增大： tmsnrt.rs/20lT5gY

(完)