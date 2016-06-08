香港《信报》：市场恶斗储局 “说好了”的加息哪里去

（6月8日社评）

美国联邦储备局主席耶伦于本港时间周二凌晨发表演说，由于公开市场委员会（FOMC）下周便议息，而刚公布的五月份就业报告差得令人「难以置信」，耶伦这次讲话被视为美国利率走向的重要指标，具一锤定音之效。这里先交代讲话重点，再就市场「恶斗」储局进行分析。

耶伦在演说中提及美国经济面对的四大风险，包括内需转弱、源自中国和欧洲的海外动荡、生产力增长放缓，以及通胀持续低企；但同时指出，随着油价反弹、美元滙价趋稳及中国风险减退，正面因素盖过负面因素，有信心美国经济将继续增长、劳工市场持续改善，而通胀则可望朝着百分之二目标进发。耶伦虽承认五月就业数据令人失望，惟同时表示不应过分强调单一报告的重要性。

整体而言，耶伦对美国经济正反两面「照顾周到」，对经济前景审慎乐观之余，亦发出了支持联储局渐进加息的讯号。只是全球投资者热切期待耶伦开腔，并非为了听她围绕美国经济发表「全面而均衡」的论述，而是欲从联储局主席口中探索利率去向。讽刺的是，耶伦整篇演词最重要的部分，正正就是她没说出口的那几个字。

耶伦上月底在哈佛大学领奖时提及，未来数月适宜加息；「未来数月」（in the coming months）这几个字，在她最新一次讲话中消失得无影无踪。那虽不代表FOMC在最接近目前的两次会议（六月和七月）必然按兵不动，但利率期货市场基本上已排除美国本月十五日加息的可能性，而七月出手的机率亦降至仅得四分之一左右，跟一两周前接连有局方高层摆出加息在即的姿态，形成强烈对比。

我们不知耶伦是否口不对心，明里扬言不应过分强调单一报告的重要性，暗里却被「三万八」（五月非农业职位增长数字）吓至收回「未来数月」这个加息时间指引。然而，可以肯定的是，联储局再踏加息步伐一波三折，延迟加息却毫无阻力，只要外围稍有风吹草动，又或本土经济数据「令人失望」，决策者便「鹰」不起来，「说好了」的加息，到头来总是逃不过落空命运。

一国经济若是欣欣向荣，投资机会无处不在，年期长达五年、十年以至三十年的国债持有人，必会为「锁死」资金要求较高补偿，藉此抵消购入长债付出的机会成本，长息相对短息在一般情况下会升得较快，孳息曲线（yield curve）因此呈现倾斜形态。

可是，自联储局于二○一三年底按月减少买债并逐步结束量化宽松措施（QE）以来，美国国债孳息曲线非但没有愈走愈斜（steepening），反而愈行愈平（flattening），十年期债息目前仅高于二年期九十三个基点（零点九三厘），息差为二○○七年以来最窄。

孳息曲线一旦出现逆向形态（inverted，即长息低于短息），债市发出的便是经济衰退警号。目前虽未到这个地步，但从联储局逐步结束量宽并为利率正常化铺路至今，美债孳息曲线展现的，绝非一个健康而能承受持续加息的经济应有之象；美国去年十二月首次调高利率后，这个局面完全没有改观。换句话说，决策者对加息的口风虽然「一时一样」，惟债市由始至终都不相信，美息能按联储局原定计划正常化。

有人也许认为，全球负息国债总额突破十万亿美元，任何有息的资产都会受到热捧，美债孳息在「正常」投资环境下味同嚼蜡，但相比德、日及其他债息已陷负数的发达国家，美国十年期国债孳息仍有一厘七，足以令追求安全和「见息眼开」的投资者垂涎欲滴了。那等于说，美国孳息曲线愈走愈平，主要由于「寻息」（yield-seeking）意欲高涨，引发资金追捧美国长期国债，债市围绕经济发出的讯息受到干扰，可靠程度大打折扣。

这其实是一个铜币的两面。假设孳息曲线预测经济功能未失，联储局如坚持加息，只会令美国经济加快步入衰退。反过来看，债息下跌若是资金涌入推高债价所致，孳息曲线失去昔日的参考价值，那么所有人都有必要认真想想，是什么因素促使投资者蚀少当赚，不惜亏本也要抢购国债？市场上能让人买得安心的资产早已所剩无几，这种信心流逝，较过往逆向孳息曲线发出的衰退警号，不是更清晰、更令人焦虑吗？（完）