中国金融市场一周走势回顾

图为香港一辆电车上的乘客站在人民币货币符号旁。 REUTERS/Tyrone Siu

以下为路透中文新闻为您整理的(2月2日-6日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周累计上扬0.1%，升至半月高位的中间价继续发挥定海神针作用。

尽管周三央行祭出雪藏近三年的全面降准工具，但交易员认为此次降准更多是为了缓释人民币流动性紧张局面，而非大规模放水，对汇市整体影响中性。市场猜测1月外贸顺差超预期，亦助推人民币于周五收创一周新高。

公开市场操作:

--中国央行公开市场本周连续三周净投放，不过在周三晚间央行意外宣布降准后，周四的逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

他们并指出，人民币在外汇市场的贬值压力，以及下周新股IPO密集申购令短期资金面承压，可能使央行暂缓调低逆回购利率的步伐；但考虑到引导融资成本下行仍是货币政策主要目标之一，逆回购利率未来应有下调空间。

债市:

--银行间市场现券收益率和IRS周初受不佳经济数据，以及外围宽松气氛推动下行。周三意外降准后，利好兑现引发获利盘回吐，未见实质提振。目前市场对春节前资金面预期稳定，若1月CPI、PPI和信贷数据不明显超预期，短期内维持盘整的可能性较大。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率先涨后回稳；因春节假期临近及密集IPO叠加来袭，周初流动性紧势一度加剧，但央行随后意外降准并拉低资金利率，票据市场利率也随之掉头回落。

交易员称，长假临近，企业的资金需求也明显减少，导致票源有限，也是推低转帖利率的因素之一，而若资金面能平稳度过下周新股IPO的考验，短期内转贴利率或还有下行空间。

股市:

--本周沪综指.SSEC震荡下跌，全周累计下跌4.19%。随着新一轮新股申购潮的来临，股指不堪重负，走势偏弱，尽管期间受降准好消息刺激金融股一度反弹，但亦难扭转趋势，周五收报3,075.91点，跌60.62点。

期市:

--沪铜当周大涨6.6%，中国PMI数据疲弱令市场对宽松政策预期升温，铜价自低位开始反弹，周三中国央行宣布降准，尽管获利了结买盘涌现，但随后美元下跌，令铜价维持了短线强势。沪铜主力合约SCFcv1周五收报每吨41,670元。

--沪金当周微涨0.6%，希腊局势不确定令市场风险意愿变化不定，中国降准虽曾短暂带动金价走强，但整体未脱震荡走势，短期则主要关注美国非农就业数据表现。沪金主力合约SHAUcv1周五收报256.70元。(完)

(整理 边竞／林琦/李宏薇/倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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