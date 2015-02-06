中国金融市场一周走势回顾

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的(2月2日-6日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周累计上扬0.1%，升至半月高位的中间价继续发挥定海神针作用。
尽管周三央行祭出雪藏近三年的全面降准工具，但交易员认为此次降准更多是为了缓释人民币流动性紧张局面，而非大规模放水，对汇市整体影响中性。市场猜测1月外贸顺差超预期，亦助推人民币于周五收创一周新高。
公开市场操作:
--中国央行公开市场本周连续三周净投放，不过在周三晚间央行意外宣布降准后，周四的逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。
他们并指出，人民币在外汇市场的贬值压力，以及下周新股IPO密集申购令短期资金面承压，可能使央行暂缓调低逆回购利率的步伐；但考虑到引导融资成本下行仍是货币政策主要目标之一，逆回购利率未来应有下调空间。
债市:
--银行间市场现券收益率和IRS周初受不佳经济数据，以及外围宽松气氛推动下行。周三意外降准后，利好兑现引发获利盘回吐，未见实质提振。目前市场对春节前资金面预期稳定，若1月CPI、PPI和信贷数据不明显超预期，短期内维持盘整的可能性较大。
票据:
--中国票据市场本周转贴利率先涨后回稳；因春节假期临近及密集IPO叠加来袭，周初流动性紧势一度加剧，但央行随后意外降准并拉低资金利率，票据市场利率也随之掉头回落。
交易员称，长假临近，企业的资金需求也明显减少，导致票源有限，也是推低转帖利率的因素之一，而若资金面能平稳度过下周新股IPO的考验，短期内转贴利率或还有下行空间。
股市:
--本周沪综指.SSEC震荡下跌，全周累计下跌4.19%。随着新一轮新股申购潮的来临，股指不堪重负，走势偏弱，尽管期间受降准好消息刺激金融股一度反弹，但亦难扭转趋势，周五收报3,075.91点，跌60.62点。
期市:
--沪铜当周大涨6.6%，中国PMI数据疲弱令市场对宽松政策预期升温，铜价自低位开始反弹，周三中国央行宣布降准，尽管获利了结买盘涌现，但随后美元下跌，令铜价维持了短线强势。沪铜主力合约SCFcv1周五收报每吨41,670元。
--沪金当周微涨0.6%，希腊局势不确定令市场风险意愿变化不定，中国降准虽曾短暂带动金价走强，但整体未脱震荡走势，短期则主要关注美国非农就业数据表现。沪金主力合约SHAUcv1周五收报256.70元。(完)
(整理 边竞／林琦/李宏薇/倪蔚丹; 审校 曾祥进)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。