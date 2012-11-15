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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 15:14 BJT

赛扬奖首次颁给蝴蝶球投手

MLB周三颁出赛扬奖，纽约大都会投手狄基(R.A. Dickey)成为第一位荣膺赛扬奖的蝴蝶球投手，坦帕光芒的普莱斯则在美联获此殊荣。年满38岁的狄基在刚刚结束的赛季取得20胜6负、自责分率2.73的骄人成绩。普莱斯则取得了20胜5负、自责分率2.56的成绩。图为狄基。路透

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