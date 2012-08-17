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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 17日 星期五 13:10 BJT

卡布瑞拉遭禁赛50场

MLB周三宣布，洛杉矶巨人队外野手卡布瑞拉由於药检呈阳性，被大联盟处以禁赛50场的处分。28岁的卡布瑞拉来自多米尼加，拿下今年的全明星赛MVP。巨人队在本赛季常规赛中仅剩45场比赛，这意味着卡布瑞拉的球季提前结束。

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