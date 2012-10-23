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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 14:08 BJT

巨人淘汰红雀 闯入世界大赛

美国职棒洛杉矶巨人周一9-0击败圣路易斯红雀，在国联冠军赛中以4-3的总比分胜出，以国联冠军身份闯入世界大赛。此前巨人一度1-3落後于卫冕冠军红雀，但最终连扳三场。巨人与底特律老虎的世界大赛首场比赛本周三将在洛杉矶举行。巨人曾在两年前赢得世界大赛冠军。路透

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