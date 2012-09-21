版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 14:31 BJT

红人成第一支晋级季後赛球队

奎托(Johnny Cueto)周四率辛辛那提红人5-3击败国联对手芝加哥小熊，成为大联盟第一支晋级季後赛的球队。这场胜利意味着红人在接下来的12场比赛中再取得两场胜利便可以取得本赛季国联中区冠军。奎托本人拿下本季第18场胜投，战绩升至18胜9负。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐